Немецкий ветеран призвал власти ФРГ выплатить России компенсацию за геноцид советских граждан

Немецкий ветеран Генрих Шепе призвал власти Германии выплатить России компенсацию за нападение на СССР. Его обращение опубликовала газета General Anzeiger.

В письме к Правительству ФРГ побывавший в советском плену ветеран отметил, что недавно Берлин официально признал геноцид племён гереро и нама в Южной Африке в начале прошлого столетия. Тогда было убито около 80 тысяч человек. Кроме того, немец напомнил и о том, что Германия также выплатила компенсацию евреям за холокост.

"А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?" — негодует Шепе.



По словам ветерана, за пять лет в советском плену он ни разу не видел случаев мести от военных в адрес немцев. При этом Шепе подчеркнул, что с советскими пленными солдаты гитлеровских войск обращались очень жестоко. "Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного", — заключил немец в письме.