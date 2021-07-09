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Немецкий ветеран призвал власти ФРГ выплатить России компенсацию за геноцид советских граждан

Он отметил, что за пять лет, проведённых в плену, ни разу не видел случаев мести от военных в адрес жителей Германии. Чего нельзя сказать о гитлеровских войсках.

9 июля, 15:54
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Немецкий ветеран Генрих Шепе призвал власти Германии выплатить России компенсацию за нападение на СССР. Его обращение опубликовала газета General Anzeiger.

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В письме к Правительству ФРГ побывавший в советском плену ветеран отметил, что недавно Берлин официально признал геноцид племён гереро и нама в Южной Африке в начале прошлого столетия. Тогда было убито около 80 тысяч человек. Кроме того, немец напомнил и о том, что Германия также выплатила компенсацию евреям за холокост.

"А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?" — негодует Шепе.


По словам ветерана, за пять лет в советском плену он ни разу не видел случаев мести от военных в адрес немцев. При этом Шепе подчеркнул, что с советскими пленными солдаты гитлеровских войск обращались очень жестоко. "Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного", — заключил немец в письме.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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