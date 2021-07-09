Минюст включил Фонд Ходорковского и ещё четыре НПО в список нежелательных

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной. В список занесли пять европейских организаций, в том числе Фонд Ходорковского, указано в пресс-релизе на сайте ведомства.

На территории РФ с 9 июля признана нежелательной деятельность следующих иностранных неправительственных организаций: чешской Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с."), французской European Choice ("Европейский выбор"), британского фонда Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания, британского фонда Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), британского фонда Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского).

"Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решений заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 29 июня 2021 года и 30 июня 2021 года", — отмечается в заявлении Минюста РФ.