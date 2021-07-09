"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ
По мнению Виталия Бородина, данное решение показывает обществу, что "у нас блогеры могут спокойно унизить человека и избить в прямом эфире".
Андрей Бурим (Mellstroy). Фото © Instagram / mellstroy
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Лайфом прокомментировал приговор стримеру Андрею Буриму, также известному как Mellstroy. Напомним, ранее мировой суд Москвы признал молодого человека виновным в избиении девушки во время прямой трансляции в Сети, назначил ему полгода исправительных работ, а также обязал возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.
Юрист считает, что приговор суда несправедливый, Бурима следовало бы привлечь к уголовной ответственности и "изолировать от общества".
"Потому что сегодня он позволил себе ударить девушку, причём с жестокостью, а завтра — убьёт. Такие дела должны стоять на контроле не только следственных органов, но и общественности. И мы сегодня таким решением показываем обществу, что у нас блогеры могут спокойно унизить человека, избить в прямом эфире. И ещё вопрос: где у нас профилактика?" — отметил Бородин.
Собеседник Лайфа посетовал, что в рамках статьи 116 УК РФ предусмотрена только административная ответственность. Юрист посоветовал обжаловать решение суда и привлечь Бурима к ответственности с арестом на 15 суток.
"Достаточно посидеть восемь месяцев без работы": Блогер Mellstroy раскрыл, как борется с агрессией после избиения модели
Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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