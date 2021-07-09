Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Лайфом прокомментировал приговор стримеру Андрею Буриму, также известному как Mellstroy. Напомним, ранее мировой суд Москвы признал молодого человека виновным в избиении девушки во время прямой трансляции в Сети, назначил ему полгода исправительных работ, а также обязал возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Юрист считает, что приговор суда несправедливый, Бурима следовало бы привлечь к уголовной ответственности и "изолировать от общества".

"Потому что сегодня он позволил себе ударить девушку, причём с жестокостью, а завтра — убьёт. Такие дела должны стоять на контроле не только следственных органов, но и общественности. И мы сегодня таким решением показываем обществу, что у нас блогеры могут спокойно унизить человека, избить в прямом эфире. И ещё вопрос: где у нас профилактика?" — отметил Бородин.