Расчленивший русскую возлюбленную испанец осуждён на 25 лет

Провинциальный суд Мадрида заключил в тюрьму на 25 лет и пять месяцев местного жителя, который жестоко убил бывшую девушку Дарью, после чего расчленил её тело. Об этом со ссылкой на судебное постановление сообщает РИА "Новости".

Известно, что убитая родилась в 1996 году в России. В детстве девочку удочерила испанская супружеская пара. О том, что приёмная дочь уже год не даёт о себе знать, мать сообщила в полицию в конце декабря 2018 года. Женщина уточнила, что отношения с Дарьей у неё складывались не лучшим образом.

Позже следствие установило, что девушка была убита в октябре 2017 года, как раз тогда она и перестала выходить на связь. Убийцей Дарьи оказался её бывший молодой человек Мануэль Морено Агудо. Мужчина избил молодую девушку, укусил её за руку. Затем он ударил жертву ножом в спину. При этом клинок задел лёгкое и сердце. Страшные события произошли в съёмной квартире в городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид).

В попытках скрыть содеянное Морено опубликовал пост от имени Дарьи в социальных сетях, в котором рассказал о желании поменять жизнь и оставить работу, призвав не беспокоиться о ней. Следом мужчина написал в мессенджеры некоторым знакомым Даши. Закончив с перепиской, Морено расчленил тело возлюбленной и положил в морозильную камеру. Там улики сохранились до полицейского обыска.

Мужчину помимо убийства и надругательства над телом жертвы осудили ещё и за мошенничество. После расправы Морено купил сигареты, расплатившись кредиткой Дарьи, а также безуспешно пытался получить 90 евро от арендодателя.

Осуждённого обязали выплатить моральную компенсацию отцу возлюбленной в размере 110 тысяч евро и по десять тысяч евро двум сёстрам погибшей. Судебное решение может быть обжаловано.