Черчесов отказался от компенсации в 5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта

На Евро-2020 сборная не вышла из группы; специалист руководил ею с 2016 года.

РФС официально расторг контракт с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом Черчесов, по информации издания, отказался от компенсации в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до декабря 2022 года. Соответствующая сумма была указана в его контракте.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России накануне. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.

По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.