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Регион
Опубликовано 9 июля 2021, 15:00

Черчесов отказался от компенсации в 5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта

Фото © РФС

Фото © РФС

На Евро-2020 сборная не вышла из группы; специалист руководил ею с 2016 года.

РФС официально расторг контракт с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом Черчесов, по информации издания, отказался от компенсации в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до декабря 2022 года. Соответствующая сумма была указана в его контракте.

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Черчесов покинул пост главного тренера сборной России накануне. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.

По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

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При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, работающие, соответственно, с "Зенитом", "Рубином" и "Ростовом", от предложения РФС отказались.

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Роман Фейгин
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