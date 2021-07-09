Черчесов отказался от компенсации в 5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта
Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года. На Евро-2020 она не смогла преодолеть барьер группового турнира.
Фото © РФС
РФС официально расторг контракт с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
При этом Черчесов, по информации издания, отказался от компенсации в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до декабря 2022 года. Соответствующая сумма была указана в его контракте.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России накануне. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.
По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
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При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, работающие, соответственно, с "Зенитом", "Рубином" и "Ростовом", от предложения РФС отказались.
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