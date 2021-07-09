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"Я посчитала, что совершенно неуязвима": Госпитализированная с пневмонией Догилева рассказала, как подхватила ковид

Актриса призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас, по словам 64-летней звезды, медики стабилизировали её состояние.

9 июля, 15:15
<p>Татьяна Догилева. Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий</p>

Татьяна Догилева. Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

Актриса Татьяна Догилева, которая на днях попала в больницу с коронавирусной пневмонией, рассказала, как подхватила инфекцию. По её словам, ранее она вакцинировалась от ковида.

"Я привита, в январе у меня аж 365 антител [нашли]. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны", — указано в сообщении от артистки, которое опубликовала её подруга актриса Мария Шукшина на страничке в "Инстаграме".

Догилева призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас, по словам звезды, медики стабилизировали её состояние. Вместе с тем Догилева призвала своих поклонников не посещать людные места без необходимости, пока не наладится эпидобстановка.

Как уже ранее писал Лайф, у актрисы поражено 30% лёгких. Её самочувствие ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль.

Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

А ранее в больницу с ковидом попала российская актриса и телеведущая Вера Сотникова. На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из палаты и рассказала, что хотела привиться от коронавируса, но не успела — почувствовала недомогание и загремела в клинику.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидом

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