"Я посчитала, что совершенно неуязвима": Госпитализированная с пневмонией Догилева рассказала, как подхватила ковид
Актриса призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас, по словам 64-летней звезды, медики стабилизировали её состояние.
Татьяна Догилева. Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий
Актриса Татьяна Догилева, которая на днях попала в больницу с коронавирусной пневмонией, рассказала, как подхватила инфекцию. По её словам, ранее она вакцинировалась от ковида.
"Я привита, в январе у меня аж 365 антител [нашли]. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны", — указано в сообщении от артистки, которое опубликовала её подруга актриса Мария Шукшина на страничке в "Инстаграме".
Догилева призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас, по словам звезды, медики стабилизировали её состояние. Вместе с тем Догилева призвала своих поклонников не посещать людные места без необходимости, пока не наладится эпидобстановка.
Как уже ранее писал Лайф, у актрисы поражено 30% лёгких. Её самочувствие ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль.
А ранее в больницу с ковидом попала российская актриса и телеведущая Вера Сотникова. На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из палаты и рассказала, что хотела привиться от коронавируса, но не успела — почувствовала недомогание и загремела в клинику.
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