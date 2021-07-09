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Мошенники за три месяца украли почти 3 млрд рублей с банковских карт россиян

Теряет актуальность схема развода с банковскими звонками, отметили в ЦБ. Сейчас аферисты чаще всего в разговоре с жертвами прикидываются полицейскими или представителями государственной власти.

9 июля, 14:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Порядка трёх миллиардов рублей потеряли россияне за первые три месяца с начала 2021 года из-за действий кибермошенников. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечается на сайте Центробанка.

"Такой рост связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения", — указали в ЦБ.

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Аналитики регулятора отмечают, что число мошеннических операций по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросло на 40% и перевалило за 237 тысяч. Интересно отметить, что доля социальной инженерии в общем объёме снизилась с 64% до 56,2%.

Кроме того, эксперты ЦБ подчеркнули, что среди злоумышленников актуальность теряет схема развода с банковскими звонками. Сейчас мошенники чаще всего прикидываются правоохранителями или сотрудниками органов государственной власти.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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