Мошенники за три месяца украли почти 3 млрд рублей с банковских карт россиян

Порядка трёх миллиардов рублей потеряли россияне за первые три месяца с начала 2021 года из-за действий кибермошенников. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечается на сайте Центробанка.

"Такой рост связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения", — указали в ЦБ.

Аналитики регулятора отмечают, что число мошеннических операций по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросло на 40% и перевалило за 237 тысяч. Интересно отметить, что доля социальной инженерии в общем объёме снизилась с 64% до 56,2%.

Кроме того, эксперты ЦБ подчеркнули, что среди злоумышленников актуальность теряет схема развода с банковскими звонками. Сейчас мошенники чаще всего прикидываются правоохранителями или сотрудниками органов государственной власти.