Мошенники за три месяца украли почти 3 млрд рублей с банковских карт россиян
Теряет актуальность схема развода с банковскими звонками, отметили в ЦБ. Сейчас аферисты чаще всего в разговоре с жертвами прикидываются полицейскими или представителями государственной власти.
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Порядка трёх миллиардов рублей потеряли россияне за первые три месяца с начала 2021 года из-за действий кибермошенников. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечается на сайте Центробанка.
"Такой рост связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения", — указали в ЦБ.
Аналитики регулятора отмечают, что число мошеннических операций по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросло на 40% и перевалило за 237 тысяч. Интересно отметить, что доля социальной инженерии в общем объёме снизилась с 64% до 56,2%.
Кроме того, эксперты ЦБ подчеркнули, что среди злоумышленников актуальность теряет схема развода с банковскими звонками. Сейчас мошенники чаще всего прикидываются правоохранителями или сотрудниками органов государственной власти.
Ранее эксперты разработчика антивирусов ESET назвали самых уязвимых пользователей для хакеров и рассказали, как защититься. Они отметили, что в 2020-м особую популярность приобрёл фишинг — схема, когда человек переходит по фейковой ссылке и сам вводит свои данные.
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