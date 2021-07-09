Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "бонусов за вакцинацию от ковида"

Мошенники под видом банковских сотрудников начали предлагать россиянам начислить "бонусы" за сделанную прививку от ковида. Заинтересовавшимся заманчивым предложением жертвам отправляют фейковую ссылку на страницу онлайн-банка, где нужно ввести свои персональные данные.

Как пишет РБК, схему злоумышленников уже выявили в крупнейших банках страны.

"На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию", — предупредил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Размер так называемых бонусов за прививку составляет пять тысяч рублей. Именно этой суммой мошенники заманивают доверчивых граждан, чтобы те рассекречивали реквизиты банковских карт. Специалисты из Лаборатории Касперского призвали россиян быть бдительными и не вестись на подобные объявления — это поможет не попасться на уловки преступников.