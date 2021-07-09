Путин в курсе переговоров с талибами в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан"* необходимы для достижения мира и глава государства в курсе проведения таких контактов. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в пятницу, 9 июля.

"На фоне того, как напряжённо развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", — сказал представитель Кремля, отметив, что Владимир Путин, "безусловно, в курсе" проведения переговоров.

Ранее представитель Таджикистана при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов призвал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, сейчас власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.