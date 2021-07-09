Эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса

Индийский штамм коронавируса, который ещё называют вариантом "дельта", представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Рассуждая об этой мутации, эксперт отметил, что вирус сменил курс на возраст. Если раньше, по его словам, ковид поражал в основном пожилых людей, то сейчас опасаться заражения стоит молодым, в частности подросткам.

"Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители. И наоборот", — отметил Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.