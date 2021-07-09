НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса

Специалист отметил, что в России фиксируют семейные очаги инфекции. За сутки в стране выявили максимальное с 2 января число случаев ковида.

9 июля, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Индийский штамм коронавируса, который ещё называют вариантом "дельта", представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Рассуждая об этой мутации, эксперт отметил, что вирус сменил курс на возраст. Если раньше, по его словам, ковид поражал в основном пожилых людей, то сейчас опасаться заражения стоит молодым, в частности подросткам.

"Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители. И наоборот", — отметил Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы

В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Впрочем, миру уже угрожает новый — "калифорнийский" — штамм коронавируса, который ещё называют вариантом "эпсилон". В России его пока нет.

"Бить надо по лошади": Онищенко высказался о завозе дельта-штамма в Россию

"Бить надо по лошади": Онищенко высказался о завозе дельта-штамма в Россию

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я посчитала, что совершенно неуязвима": Госпитализированная с пневмонией Догилева рассказала, как подхватила ковид

сегодня в 15:15

В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "эпсилон"

сегодня в 11:22

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной

сегодня в 14:40

"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ

сегодня в 15:36

Отец за сына: Семью полицейских подозревают в подготовке убийства московских риелторов

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1