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"Бить надо по лошади": Онищенко высказался о завозе дельта-штамма в Россию

Эксперт считает, что граждане сами должны принять решение, нужно ли лететь в опасные края или нет.

9 июля, 14:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила страны, из которых чаще всего возвращаются заражённые дельта-штаммом коронавируса россияне. Лайф обратился за комментарием к бывшему главному государственному санитарному врачу РФ Геннадию Онищенко. Депутат рассказал, стоит ли закрывать авиасообщение с государствами, откуда граждане везут мутацию.

"Сегодня — "дельта", завтра будет лямбда-штамм, но мера остаётся одна — привиться. Граждане сами должны принять решение, нужно ли лететь в эти страны или не нужно", — указал Геннадий Онищенко.

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На вопрос, стоит ли закрывать авиасообщение, например с США, Онищенко напомнил, что ещё недавно многие переживали об отмене рейсов в Турцию. Тогда российский врач подчёркивал, что в эту страну никто против воли не привозит людей "с мешком на голове".

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"Представителю бизнеса же надо летать, но, будь я туристом, туда бы не полетел. Вы бьёте по оглобле, а надо по лошади. А лошадь надо бить, чтобы она шла вперёд. Поэтому здесь вопрос не в летающих или нелетающих самолётах. По-другому надо смотреть на вещи — привиться. Ну а если вы привились, то тогда я вам скажу: ну и летите, если вам делать нечего", — добавил парламентарий.

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Ранее Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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