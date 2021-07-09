Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила страны, из которых чаще всего возвращаются заражённые дельта-штаммом коронавируса россияне. Лайф обратился за комментарием к бывшему главному государственному санитарному врачу РФ Геннадию Онищенко. Депутат рассказал, стоит ли закрывать авиасообщение с государствами, откуда граждане везут мутацию.

"Сегодня — "дельта", завтра будет лямбда-штамм, но мера остаётся одна — привиться. Граждане сами должны принять решение, нужно ли лететь в эти страны или не нужно", — указал Геннадий Онищенко.

На вопрос, стоит ли закрывать авиасообщение, например с США, Онищенко напомнил, что ещё недавно многие переживали об отмене рейсов в Турцию. Тогда российский врач подчёркивал, что в эту страну никто против воли не привозит людей "с мешком на голове".