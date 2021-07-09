Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что недавно повторно вакцинировалась от коронавируса. Об этом она заявила в ходе интервью на телеканале "Россия-24".

"Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я её сделала", — отметила Попова.