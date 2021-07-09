Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру
По словам главы Роспотребнадзора, впервые она полностью привилась от инфекции ещё осенью 2020-го. При этом титр антител после ревакцинации у врача восстановился "буквально за пару недель".
Анна Попова. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что недавно повторно вакцинировалась от коронавируса. Об этом она заявила в ходе интервью на телеканале "Россия-24".
"Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я её сделала", — отметила Попова.
По её словам, первый раз она полностью привилась от ковида ещё осенью прошлого года. При этом титр антител после ревакцинации у неё восстановился "буквально за пару недель". Каким именно препаратом прививалась, глава Роспотребнадзора не уточнила.
А ранее Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.
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