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Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру

По словам главы Роспотребнадзора, впервые она полностью привилась от инфекции ещё осенью 2020-го. При этом титр антител после ревакцинации у врача восстановился "буквально за пару недель".

9 июля, 12:02
<p>Анна Попова. Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Анна Попова. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что недавно повторно вакцинировалась от коронавируса. Об этом она заявила в ходе интервью на телеканале "Россия-24".

"Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я её сделала", — отметила Попова.

Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

По её словам, первый раз она полностью привилась от ковида ещё осенью прошлого года. При этом титр антител после ревакцинации у неё восстановился "буквально за пару недель". Каким именно препаратом прививалась, глава Роспотребнадзора не уточнила.

А ранее Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "бонусов за вакцинацию от ковида"

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "бонусов за вакцинацию от ковида"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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