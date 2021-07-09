В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об антикоронавирусном препарате "Мир-19", который актуален против всех известных штаммов CoViD-19. Мишенью лекарства выбраны участки генома вируса, практически не подвергающиеся мутациям, передаёт РИА "Новости".

"Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе", — пояснили в ведомстве.

В ФМБА подчеркнули, что "Мир-19" нацелен только на конкретные участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, соответственно, не влияет на геном людей. Завершение второй фазы испытаний ожидается к середине августа, если эффективность препарата будет подтверждена, его отправят на регистрацию.