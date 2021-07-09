Актуально против всех штаммов: В ФМБА рассказали об антиковидном лекарстве "Мир-19"
Максимально эффективным препарат будет в первые два-три дня после заражения инфекцией. Вторая фаза его испытаний, как ожидается, завершится в августе.
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В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об антикоронавирусном препарате "Мир-19", который актуален против всех известных штаммов CoViD-19. Мишенью лекарства выбраны участки генома вируса, практически не подвергающиеся мутациям, передаёт РИА "Новости".
"Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе", — пояснили в ведомстве.
В ФМБА подчеркнули, что "Мир-19" нацелен только на конкретные участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, соответственно, не влияет на геном людей. Завершение второй фазы испытаний ожидается к середине августа, если эффективность препарата будет подтверждена, его отправят на регистрацию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.
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