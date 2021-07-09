НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актуально против всех штаммов: В ФМБА рассказали об антиковидном лекарстве "Мир-19"

Максимально эффективным препарат будет в первые два-три дня после заражения инфекцией. Вторая фаза его испытаний, как ожидается, завершится в августе.

9 июля, 12:00
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об антикоронавирусном препарате "Мир-19", который актуален против всех известных штаммов CoViD-19. Мишенью лекарства выбраны участки генома вируса, практически не подвергающиеся мутациям, передаёт РИА "Новости".

"Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе", — пояснили в ведомстве.

В ФМБА подчеркнули, что "Мир-19" нацелен только на конкретные участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, соответственно, не влияет на геном людей. Завершение второй фазы испытаний ожидается к середине августа, если эффективность препарата будет подтверждена, его отправят на регистрацию.

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врач рассказал о смертельной опасности из-за самолечения от CoViD-19

3 июля, 15:47

"Можно, но осторожно": Глава саратовского Минздрава опроверг слова коллеги о запрете на секс после прививки

сегодня в 12:21

Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру

сегодня в 12:02

"Жаль, что так сложилось": Дзюба поблагодарил Черчесова за совместную работу

сегодня в 12:36

Родители услышали жуткий грохот во время бури и увидели на экране, как их малыша засыпает обломками

сегодня в 12:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1