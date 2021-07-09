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В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "эпсилон"

В стране по-прежнему выявлен лишь один случай заражения "дельта-плюс"-мутацией. Его зарегистрировали ещё в апреле.

9 июля, 11:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России пока нет случаев заражения новым "калифорнийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "эпсилон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"В Российской Федерации пока такого вируса — "эпсилон" — нет. И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают", — уточнила Попова, отметив, что каждая мутация вируса всегда находится в поле зрения большого количества учёных как во всём мире, так и в нашей стране.

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Вместе с тем главный государственный санитарный врач отметила, что в России по-прежнему выявлен только один случай заражения штаммом "дельта плюс". Мутацию, по словам главы Роспотребнадзора, зафиксировали ещё в апреле. Его нашли у пациентки во время планового тестирования перед госпитализацией.

Ранее сообщалось, что новая мутация коронавируса "эпсилон" способна понижать эффективность вакцин. По сообщениям учёных, такого же алгоритма придерживается "калифорнийский" штамм коронавируса в отношении антител, возникающих у человека после естественного заражения ковидом.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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