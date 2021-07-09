В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "эпсилон"

В России пока нет случаев заражения новым "калифорнийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "эпсилон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"В Российской Федерации пока такого вируса — "эпсилон" — нет. И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают", — уточнила Попова, отметив, что каждая мутация вируса всегда находится в поле зрения большого количества учёных как во всём мире, так и в нашей стране.

Вместе с тем главный государственный санитарный врач отметила, что в России по-прежнему выявлен только один случай заражения штаммом "дельта плюс". Мутацию, по словам главы Роспотребнадзора, зафиксировали ещё в апреле. Его нашли у пациентки во время планового тестирования перед госпитализацией.