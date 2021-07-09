Коронавирус для детей и подростков часто проходит незаметно, но спустя один-два месяца в молодом организме появляются тяжелейшие осложнения. Об этом рассказала газете "Петербургский дневник" заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит.



"Если раньше мы считали, что дети болеют легко и у них редко развиваются тяжёлые формы, то теперь мы видим, что тяжёлые формы бывают, причём развиваются они в отсроченном виде", — пояснила Сусанна Харит.

По её словам, несовершеннолетние переносят ковид незаметно, но через пару месяцев у них наблюдаются осложнения — проявляется детский мультисистемный воспалительный синдром.

"Осложнения тяжелейшие, вплоть до кардиореанимации, и, к сожалению, вирус "дельта" даёт большую заболеваемость детей. Об этом уже написали англичане, американцы, причём отмечено, что это именно подростки 13–14 лет и старше", — предупредила специалист.

По словам специалиста, рост заболеваемости среди молодого поколения объясняется мутацией вируса и его способностью захватывать и детей.

"Инфекция новая. Много новых исследований. Сейчас предполагают, что теперь не только тот рецептор, за который первоначально ухватились, служит для укрепления вируса у нас в организме, но есть и другие", — отметила Харит.