"Осложнения тяжелейшие": Врач рассказала о страшных последствиях коронавируса у подростков
Несовершеннолетние в основном переносят ковид незаметно, но через пару месяцев организм реагирует — проявляется детский мультисистемный воспалительный синдром.
Фото © Shutterstock
Коронавирус для детей и подростков часто проходит незаметно, но спустя один-два месяца в молодом организме появляются тяжелейшие осложнения. Об этом рассказала газете "Петербургский дневник" заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит.
"Если раньше мы считали, что дети болеют легко и у них редко развиваются тяжёлые формы, то теперь мы видим, что тяжёлые формы бывают, причём развиваются они в отсроченном виде", — пояснила Сусанна Харит.
По её словам, несовершеннолетние переносят ковид незаметно, но через пару месяцев у них наблюдаются осложнения — проявляется детский мультисистемный воспалительный синдром.
"Осложнения тяжелейшие, вплоть до кардиореанимации, и, к сожалению, вирус "дельта" даёт большую заболеваемость детей. Об этом уже написали англичане, американцы, причём отмечено, что это именно подростки 13–14 лет и старше", — предупредила специалист.
"Желающих было более пятисот": Главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков
По словам специалиста, рост заболеваемости среди молодого поколения объясняется мутацией вируса и его способностью захватывать и детей.
"Инфекция новая. Много новых исследований. Сейчас предполагают, что теперь не только тот рецептор, за который первоначально ухватились, служит для укрепления вируса у нас в организме, но есть и другие", — отметила Харит.
Ранее доктор Александр Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса. Несовершеннолетние в подавляющем большинстве случаев болеют бессимптомно, при этом могут принести беду в дом, отметил врач.
Комментариев: 0