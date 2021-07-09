Россиян предупредили о росте цен на рыбные консервы

Производители рыбной гастрономии предупредили россиян о подорожании консервов и пресервов на 5–15% из-за роста стоимости сырья, сообщает "Коммерсант". Причиной роста цен станет также удорожание логистики и упаковки, отметили эксперты.

"Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта", — перечисляет источник газеты.

Свежемороженый минтай в магазинах сети "Верный" на прошлой неделе подорожал почти на 7%. Коммерческий директор супермаркетов Антон Бахарев отметил, что сеть ведёт переговоры с поставщиками о снижении заявленного роста цен или о переносе сроков их повышения.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что лососёвые за год в среднем подорожали на 30%. Нерка на Камчатке продаётся по 1,2–1,5 тысячи рублей за один килограмм. Уровень такой стоимости созвучен с ценой норвежского товарного лосося. Савельев прогнозирует осенний рост цен на красную икру примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.