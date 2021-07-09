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Россиян предупредили о росте цен на рыбные консервы

Причиной изменений называют увеличение стоимости логистики и упаковки.

9 июля, 10:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Производители рыбной гастрономии предупредили россиян о подорожании консервов и пресервов на 5–15% из-за роста стоимости сырья, сообщает "Коммерсант". Причиной роста цен станет также удорожание логистики и упаковки, отметили эксперты.

"Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта", — перечисляет источник газеты.

Свежемороженый минтай в магазинах сети "Верный" на прошлой неделе подорожал почти на 7%. Коммерческий директор супермаркетов Антон Бахарев отметил, что сеть ведёт переговоры с поставщиками о снижении заявленного роста цен или о переносе сроков их повышения.

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что лососёвые за год в среднем подорожали на 30%. Нерка на Камчатке продаётся по 1,2–1,5 тысячи рублей за один килограмм. Уровень такой стоимости созвучен с ценой норвежского товарного лосося. Савельев прогнозирует осенний рост цен на красную икру примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

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Ранее диетологи дали советы по питанию заболевшим коронавирусом. Также медики призвали не забывать про важность питьевого режима.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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