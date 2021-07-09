"Прививка только лучше усвоится": Иммунолог опроверг вред секса после вакцинации
Доктор медицинских наук рассказал, что иммунная система человека от интимной близости получит подъём, что лучше скажется на самочувствии.
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Заниматься сексом после введения вакцины от коронавируса можно, более того, этот процесс может помочь усвоению препарата. Об этом Лайфу рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Никаких ограничений в этом плане после вакцинации нет. Наоборот, происходит эмоциональный подъём, который способствует повышению иммунитета. Никаких противопоказаний нет", — пояснил врач.
По его словам, от секса советуют воздерживаться, например, профессиональным спортсменам перед соревнованиями, так как это энергозатратно. Однако на усвоение организмом вакцины никаких особенных усилий не нужно.
"Иммунная система только получит эмоциональный подъём — и лучше будет усвоение вакцины. Настроение тоже будет лучше", — рассказал Жемчугов.
Напомним, ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер призывал россиян временно забыть о сексе после вакцинации от ковида. По его словам, секс — это энергозатратное занятие, а повышенные нагрузки не рекомендуются после прививки. Лучше переждать несколько дней.
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