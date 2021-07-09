Заниматься сексом после введения вакцины от коронавируса можно, более того, этот процесс может помочь усвоению препарата. Об этом Лайфу рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Никаких ограничений в этом плане после вакцинации нет. Наоборот, происходит эмоциональный подъём, который способствует повышению иммунитета. Никаких противопоказаний нет", — пояснил врач.

По его словам, от секса советуют воздерживаться, например, профессиональным спортсменам перед соревнованиями, так как это энергозатратно. Однако на усвоение организмом вакцины никаких особенных усилий не нужно.

"Иммунная система только получит эмоциональный подъём — и лучше будет усвоение вакцины. Настроение тоже будет лучше", — рассказал Жемчугов.