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Джабык в огне: Природный пожар охватил дома в селе под Челябинском

Население экстренно эвакуировали, для помощи в тушении спасатели направили на место самолёт Ил-76.

9 июля, 10:32

Фото © Телеграм-канал "Челябинск № 1"

Огонь от мощного лесного пожара в Челябинской области перешёл на дома в селе Джабык. Об этом информирует в пятницу пресс-служба МЧС. Население срочно эвакуируют в безопасные районы, а для помощи в тушении спасатели направили на место самолёт Ил-76.

Жителей села Джабык экстренно эвакуируют из-за лесных пожаров.

Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"

Быстрому распространению огня способствует сильный шквалистый ветер. Судя по кадрам из Джабыка, все окрестности села затянуты плотным дымом. Местных жителей в спешке вывозили маршрутками в условиях очень плохой видимости.

Природный пожар перешёл на дома в селе под Челябинском.

Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.

Челябинские пожарные спасли "Бэмби" из охваченного огнём леса

Челябинские пожарные спасли "Бэмби" из охваченного огнём леса

А ранее сообщалось, что в Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы". Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер. Кроме того, большая часть возгораний находится в труднодоступных местах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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