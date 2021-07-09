Джабык в огне: Природный пожар охватил дома в селе под Челябинском
Население экстренно эвакуировали, для помощи в тушении спасатели направили на место самолёт Ил-76.
Фото © Телеграм-канал "Челябинск № 1"
Огонь от мощного лесного пожара в Челябинской области перешёл на дома в селе Джабык. Об этом информирует в пятницу пресс-служба МЧС. Население срочно эвакуируют в безопасные районы, а для помощи в тушении спасатели направили на место самолёт Ил-76.
Жителей села Джабык экстренно эвакуируют из-за лесных пожаров.
Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"
Быстрому распространению огня способствует сильный шквалистый ветер. Судя по кадрам из Джабыка, все окрестности села затянуты плотным дымом. Местных жителей в спешке вывозили маршрутками в условиях очень плохой видимости.
Природный пожар перешёл на дома в селе под Челябинском.
Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"
Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.
А ранее сообщалось, что в Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы". Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер. Кроме того, большая часть возгораний находится в труднодоступных местах.
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