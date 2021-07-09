Огонь от мощного лесного пожара в Челябинской области перешёл на дома в селе Джабык. Об этом информирует в пятницу пресс-служба МЧС. Население срочно эвакуируют в безопасные районы, а для помощи в тушении спасатели направили на место самолёт Ил-76.

Жителей села Джабык экстренно эвакуируют из-за лесных пожаров. Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"

Быстрому распространению огня способствует сильный шквалистый ветер. Судя по кадрам из Джабыка, все окрестности села затянуты плотным дымом. Местных жителей в спешке вывозили маршрутками в условиях очень плохой видимости.

Природный пожар перешёл на дома в селе под Челябинском. Видео © Телеграм-канал "Челябинск № 1"

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.