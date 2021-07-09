Собянин: В Москве от ковида прививается около 110 тысяч человек в день
В ближайшие два дня число вакцинированных первым компонентом жителей столицы может достичь около 3,5 млн.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Около 110 тысяч человек в день прививаются от коронавируса в Москве, в ближайшее время число вакцинированных может достичь 3,5 млн. Такие цифры привёл мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием.
"На сегодняшний день мы достигли объёма вакцинации в сутки около 110 тысяч человек. Это огромный масштаб для того, чтобы обеспечить доступность вакцинации. Мы открыли целый ряд крупнейших центров вакцинации, которые способны пропускать через себя от шести до 15 тысяч человек. На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайший день-два объёма вакцинации первым компонентом около 3,5 млн москвичей", — отметил Собянин.
Напомним, в ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий граждан. Первым таким субъектом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест. После введения этих мер резко возросло число привитых горожан, что потребовало ввода дополнительных мощностей. Так, 5 июля в столице, в Гостином Дворе, открылся крупнейший в России павильон для вакцинации от коронавируса, в котором прививки сможет получать до 50 человек одновременно.
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