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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости сложно, поскольку число госпитализированных с инфекцией велико.

9 июля, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, при этом всё ещё остаётся сложной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он указал, что в городе фиксируется снижение уровня заболеваемости CoViD-19.

"Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в Москве я бы не взялся", — отметил градоначальник.

По словам Собянина, ежесуточно в больницы доставляется порядка 1,7 тысячи тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов. В Москве ежедневно вакцинируют от коронавируса около 110 тысяч человек. В ближайшие день-два число привитых первым компонентом антиковидных вакцин достигнет 3,5 миллиона человек.

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

7 июля Собянин рассказал об "астрономических" результатах вакцинации от ковида в столице. Напомним, в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.

Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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