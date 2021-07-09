Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, при этом всё ещё остаётся сложной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он указал, что в городе фиксируется снижение уровня заболеваемости CoViD-19.

"Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в Москве я бы не взялся", — отметил градоначальник.