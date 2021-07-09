"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни
Генеральному менеджеру певицы МакSим Маргарите Соколовой тоже пришлось перенести тяжёлую болезнь, из-за которой она не могла ходить.
Маргарита, которая попала в больницу вслед за Максим, рассказала в "Инстаграме", через что ей пришлось пройти. Страшная болезнь прогрессировала так быстро, что уже на третий день женщина стала терять сознание. Она упала и ударилась головой, а когда пришла в себя, с трудом, но смогла позвать на помощь.
На третий день после начала заболевания ночью я пошла выпить тёплой воды. И в один момент полностью отключилось сознание. <...> Очнулась я, лёжа на полу, и почувствовала боль, болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. <...>
Я доползла и крикнула. Сын встал, конечно же, испугался, глядя на меня. Вызвал скорую. Благодарна работникам скорой помощи, что приехали быстро — 10–15 мин. Они с трудом меня подняли
В больнице Маргарите становилось всё хуже. Однако женщина поблагодарила медперсонал и соседей по палате, которые не бросили её в трудную минуту.
Никогда не забуду, как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть. Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспалённой от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала как бумага. А я плакала… от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле
Менеджер Максим прямо не назвала свой недуг, но рассказала про жуткий кашель, КТ, призвала вакцинироваться и рассказала, как "её за несколько суток на ноги поставили препараты новосибирских учёных", которые, как указано в описании, используются для восстановления организма при CoViD-19. Сейчас Маргарита уже приходит в себя дома — она уговорила врачей её отпустить, когда "остановили воспаление". В комментариях под постом пользователи желали ей здоровья и спрашивали про состояние Максим, и Соколова отметила, что надеется совсем скоро порадовать всех хорошими новостями.
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