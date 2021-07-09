Никогда не забуду, как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть. Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспалённой от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала как бумага. А я плакала… от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле

Маргарита Соколова