В Кремле исключили перебои в поставках антиковидных вакцин в российские регионы
Производство препаратов нельзя "увеличить скачкообразно", отметил Дмитрий Песков. По его словам, сейчас объёмы изготовления вакцины увеличиваются последовательно, в приоритетном порядке для рынка РФ.
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Перебоев с поставками российских антиковидных вакцин в стране не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Постоянно растут обороты. <...> Поэтому, конечно, все потребности будут обеспечены", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможны ли перебои с поставкой антиковидных вакцин.
Производство препаратов нельзя "увеличить скачкообразно", подчеркнул Песков. По его словам, сейчас объёмы изготовления вакцины увеличиваются последовательно, в приоритетном порядке для российского рынка. При этом для зарубежных потребителей отечественный препарат изготавливается в других странах, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.
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