В Кремле исключили перебои в поставках антиковидных вакцин в российские регионы

Перебоев с поставками российских антиковидных вакцин в стране не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Постоянно растут обороты. <...> Поэтому, конечно, все потребности будут обеспечены", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможны ли перебои с поставкой антиковидных вакцин.

Производство препаратов нельзя "увеличить скачкообразно", подчеркнул Песков. По его словам, сейчас объёмы изготовления вакцины увеличиваются последовательно, в приоритетном порядке для российского рынка. При этом для зарубежных потребителей отечественный препарат изготавливается в других странах, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.