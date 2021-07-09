Собянин рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве

"Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Система, конечно, не идеальна, но тем не менее заработала, и она даёт свои результаты", — отметил Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.