Собянин рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве
С 28 июня все столичные рестораны перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут горожане с прививкой, антителами или ПЦР-тестом. Ограничения пока не коснулись веранд.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Москвичам выдали уже около 3 млн QR-кодов для посещения ресторанов и мероприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Система, конечно, не идеальна, но тем не менее заработала, и она даёт свои результаты", — отметил Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.
Комментариев: 0