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Собянин рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве

С 28 июня все столичные рестораны перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут горожане с прививкой, антителами или ПЦР-тестом. Ограничения пока не коснулись веранд.

9 июля, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Москвичам выдали уже около 3 млн QR-кодов для посещения ресторанов и мероприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Система, конечно, не идеальна, но тем не менее заработала, и она даёт свои результаты", — отметил Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса: Летние веранды без QR-кода помогут бизнесу выжить

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса: Летние веранды без QR-кода помогут бизнесу выжить

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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