Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом антиковидной вакцины

В России практически 30 миллионов человек получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"В целом по стране, с учётом всех контингентов населения, цифры приближаются по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", — заявил глава Минздрава.

Как отметил министр, за неделю темпы вакцинации населения выросли более чем в 1,8 раза. Лидеры прививочной кампании — Белгородская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Тува. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, нынешние темпы вакцинации следует не только сохранить, но и увеличить.

"По всей стране надо обеспечить возможность для граждан сделать прививку. Тем более что число желающих растёт, это хорошо", — указал премьер.