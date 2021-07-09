Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом антиковидной вакцины
За неделю темпы вакцинации в стране выросли более чем в 1,8 раза. Их необходимо сохранить и увеличить, отметил глава кабмина РФ Мишустин.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
В России практически 30 миллионов человек получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
"В целом по стране, с учётом всех контингентов населения, цифры приближаются по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", — заявил глава Минздрава.
Как отметил министр, за неделю темпы вакцинации населения выросли более чем в 1,8 раза. Лидеры прививочной кампании — Белгородская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Тува. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, нынешние темпы вакцинации следует не только сохранить, но и увеличить.
"По всей стране надо обеспечить возможность для граждан сделать прививку. Тем более что число желающих растёт, это хорошо", — указал премьер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.
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