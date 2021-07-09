Захарова назвала наглой и демонстративной расправу над президентом Гаити

Россия внимательно следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", — сказала дипломат.

Убийство лидера Гаити было "наглым и демонстративным", подчеркнула Захарова. Она также выразила надежду на то, что в скором времени следствие установит не только исполнителей преступления, но и заказчиков со всеми пособниками.