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Захарова назвала наглой и демонстративной расправу над президентом Гаити

Дипломат также выразила надежду на то, что в скором времени следствие установит не только исполнителей преступления, но и заказчиков со всеми пособниками.

9 июля, 10:22
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия внимательно следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", — сказала дипломат.

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Подозреваемые в убийстве президента Гаити американцы назвали цель нападения

Убийство лидера Гаити было "наглым и демонстративным", подчеркнула Захарова. Она также выразила надежду на то, что в скором времени следствие установит не только исполнителей преступления, но и заказчиков со всеми пособниками.

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Операция возмездия: Кто и за что расправился с президентом Гаити

Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, 53-летний президент республики Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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