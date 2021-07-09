В Австрии поезд сошёл с рельсов и рухнул в реку, пострадало 17 школьников

Инцидент произошёл в австрийской федеральной земле Зальцбург. Электропоезд, большинство пассажиров которого были школьниками, сошёл с рельсов, передают местные СМИ. А один вагон, судя по фото с места аварии, упал в реку Муру.

На момент аварии в поезде находилось 54 пассажира, в том числе 45 детей. 17 из них пострадали, однако у всех в основном лёгкие травмы. Лишь четверо раненых с подозрением на переломы были доставлены в больницу, где им оказывают помощь. А одного ребёнка отправили в госпиталь на вертолёте, информация о его состоянии выясняется.