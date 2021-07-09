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В Австрии поезд сошёл с рельсов и рухнул в реку, пострадало 17 школьников

Четверо раненых с подозрением на переломы были доставлены в больницу, а одного ребёнка пришлось отправить в госпиталь на вертолёте.

9 июля, 10:13
<p>Фото ©<a href="https://www.feuerwehr-tamsweg.at/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Feuerwehr Tamsweg</a> / Пожарный отряд Тамсвега</p>

Фото © Feuerwehr Tamsweg / Пожарный отряд Тамсвега

Инцидент произошёл в австрийской федеральной земле Зальцбург. Электропоезд, большинство пассажиров которого были школьниками, сошёл с рельсов, передают местные СМИ. А один вагон, судя по фото с места аварии, упал в реку Муру.

На момент аварии в поезде находилось 54 пассажира, в том числе 45 детей. 17 из них пострадали, однако у всех в основном лёгкие травмы. Лишь четверо раненых с подозрением на переломы были доставлены в больницу, где им оказывают помощь. А одного ребёнка отправили в госпиталь на вертолёте, информация о его состоянии выясняется.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с автобусом в Сочи. Из 30 пассажиров как минимум 12 получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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