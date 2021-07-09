Собянин рассказал, сколько пациентов с ковидом госпитализируют в Москве

Каждый день в Москве госпитализируют около 1700 человек с симптомами коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне — около 1700 человек в сутки", — сказал градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, в основном сейчас в больницах лежат тяжёлые и особо тяжёлые пациенты, которые потом попадают в реанимацию, где их подключают к аппаратам ИВЛ.