Собянин рассказал, сколько пациентов с ковидом госпитализируют в Москве
В основном сейчас в больницах лежат тяжёлые и особо тяжёлые заразившиеся инфекцией. Они попадают в реанимацию, где их подключают к аппаратам ИВЛ.
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Каждый день в Москве госпитализируют около 1700 человек с симптомами коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне — около 1700 человек в сутки", — сказал градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам Собянина, в основном сейчас в больницах лежат тяжёлые и особо тяжёлые пациенты, которые потом попадают в реанимацию, где их подключают к аппаратам ИВЛ.
Ранее мэр рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве. Напомним, с 28 июня все столичные рестораны перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут горожане с прививкой, антителами или ПЦР-тестом. Ограничения пока не коснулись веранд.
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