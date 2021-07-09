Губернатор Камчатки показал фото чёрного ящика рухнувшего Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию об обнаружении одного из самописцев рухнувшего вблизи посёлка Палана Ан-26. В телеграм-канале он опубликовал фотографию чёрного ящика, найденного в море рядом с местом катастрофы.

"Горные спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 километров. В поисковой операции задействовано 72 человека, 14 единиц техники", — отметил глава региона.

Как пояснил Солодов, работы ведутся всё время, что позволяет световой день и погодные условия.

Ранее сообщалось, что был найден бортовой самописец, позднее появилась информация об обнаружении второго чёрного ящика.