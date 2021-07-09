Губернатор Камчатки показал фото чёрного ящика рухнувшего Ан-26
Спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 километров. На месте авиакатастрофы работает свыше 70 человек.
Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию об обнаружении одного из самописцев рухнувшего вблизи посёлка Палана Ан-26. В телеграм-канале он опубликовал фотографию чёрного ящика, найденного в море рядом с местом катастрофы.
"Горные спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 километров. В поисковой операции задействовано 72 человека, 14 единиц техники", — отметил глава региона.
Как пояснил Солодов, работы ведутся всё время, что позволяет световой день и погодные условия.
Ранее сообщалось, что был найден бортовой самописец, позднее появилась информация об обнаружении второго чёрного ящика.
Лайф опубликовал расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Из материалов следует, что диспетчер не рекомендовал командиру воздушного судна "снижаться в море", тот ответил, что делать этого не собирается, а спустя секунды врезался в скалу.
Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. 8 июля в районе крушения начали работать водолазы.
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