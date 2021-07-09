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Губернатор Камчатки показал фото чёрного ящика рухнувшего Ан-26

Спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 километров. На месте авиакатастрофы работает свыше 70 человек.

9 июля, 10:39
<p>Фото © <a href="https://t.me/vsolodovbrief" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / Солодов. BRIEF.</a></p>

Фото © Telegram / Солодов. BRIEF.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию об обнаружении одного из самописцев рухнувшего вблизи посёлка Палана Ан-26. В телеграм-канале он опубликовал фотографию чёрного ящика, найденного в море рядом с местом катастрофы.

"Горные спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 километров. В поисковой операции задействовано 72 человека, 14 единиц техники", — отметил глава региона.

Как пояснил Солодов, работы ведутся всё время, что позволяет световой день и погодные условия.

Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке

Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке

Ранее сообщалось, что был найден бортовой самописец, позднее появилась информация об обнаружении второго чёрного ящика.

Лайф опубликовал расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Из материалов следует, что диспетчер не рекомендовал командиру воздушного судна "снижаться в море", тот ответил, что делать этого не собирается, а спустя секунды врезался в скалу.

Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. 8 июля в районе крушения начали работать водолазы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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