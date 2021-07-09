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СМИ: Талибы напали на Кандагар

В результате столкновений погибло несколько мирных жителей, однако точное число жертв пока не называется. Губернатор города Рахматуллах Рауфи заверил, что ситуация под контролем.

9 июля, 10:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Боевики радикального движения "Талибан"* атаковали один из районов афганского города Кандагара. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, сославшись на источник в силах безопасности государства.

По данным телеканала, талибы успели напасть на два блокпоста в одном из районов города. В результате столкновений погибло несколько мирных жителей, однако точное число жертв пока не называется. В то же время губернатор города Рахматуллах Рауфи заверил, что ситуация под контролем и талибы уже отступают.

Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что движение "Талибан" контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. По её словам, Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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