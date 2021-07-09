СМИ: Талибы напали на Кандагар

Боевики радикального движения "Талибан"* атаковали один из районов афганского города Кандагара. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, сославшись на источник в силах безопасности государства.

По данным телеканала, талибы успели напасть на два блокпоста в одном из районов города. В результате столкновений погибло несколько мирных жителей, однако точное число жертв пока не называется. В то же время губернатор города Рахматуллах Рауфи заверил, что ситуация под контролем и талибы уже отступают.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что движение "Талибан" контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. По её словам, Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.