Житель охваченного огнём села Джабык в Челябинской области Иван Борисов рассказал, как он со своей семьёй и домашним котом спасался от стихии. По признанию Ивана, пожар в жизни не похож на то, как его изображают в кино.

Житель Джабыка заснял охваченное огнём село. Видео © Instagram/ ivan__borisov_

"Когда смотришь на пожар в фильмах, он восхищает и завораживает, такой красивый. В жизни всё иначе! Когда огонь оказался около лица, все тело обжигает, появляется чувство беспомощности и страха", — написал житель Джабыка в своём инстаграме.

По словам Ивана, всё напоминало "настоящий апокалипсис": Джабык оказался в кольце огня, поэтому эвакуироваться пришлось напролом — через стену пламени и едкого дыма. Дышать было нечем, глаза слезились, а сердце охватывала паника.

"Только в такие моменты понимаешь ценность человеческой жизни", — признался он.

Остаётся надеяться, что сейчас Иван и его родные в безопасности.

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.