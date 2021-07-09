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"Настоящий апокалипсис": Житель челябинского села рассказал, как вместе с котом спасался от страшного пожара

По словам Ивана, Джабык оказался в кольце огня, поэтому эвакуироваться пришлось напролом — через стену пламени и едкого дыма.

9 июля, 10:54
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CRGYovBseNO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ivan__borisov_</a></p>

Фото © Instagram/ ivan__borisov_

Житель охваченного огнём села Джабык в Челябинской области Иван Борисов рассказал, как он со своей семьёй и домашним котом спасался от стихии. По признанию Ивана, пожар в жизни не похож на то, как его изображают в кино.

Житель Джабыка заснял охваченное огнём село.

Видео © Instagram/ ivan__borisov_

"Когда смотришь на пожар в фильмах, он восхищает и завораживает, такой красивый. В жизни всё иначе! Когда огонь оказался около лица, все тело обжигает, появляется чувство беспомощности и страха", — написал житель Джабыка в своём инстаграме.

По словам Ивана, всё напоминало "настоящий апокалипсис": Джабык оказался в кольце огня, поэтому эвакуироваться пришлось напролом — через стену пламени и едкого дыма. Дышать было нечем, глаза слезились, а сердце охватывала паника.

"Только в такие моменты понимаешь ценность человеческой жизни", — признался он.

Остаётся надеяться, что сейчас Иван и его родные в безопасности.

Джабык в огне: Природный пожар охватил дома в селе под Челябинском

Джабык в огне: Природный пожар охватил дома в селе под Челябинском

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.

А ранее сообщалось, что в Якутии из-за бушующих лесных пожаров полыхает нацпарк "Ленские столбы". Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер. Кроме того, большая часть возгораний находится в труднодоступных местах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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