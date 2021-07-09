Попова рассказала о российских мутациях коронавируса

В России в больших агломерациях есть локальные мутации коронавирусной инфекции. Они никак не влияют на эпидемиологический процесс. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Напомним, в июне ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм CoViD-19.

"По поводу того, есть ли у нас "российские" штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственные большому количеству выделенных штаммов определённые изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого", — заявила Попова, указав, что мутации не влекут за собой изменения в тяжести, течении и скорости передачи инфекции.

Глава Роспотребнадзора отметила, что речь идёт просто об интенсивной передаче вируса в крупных городах. Специалисты отслеживают её, оценивают, анализируют, это позволяет давать прогнозы по ситуации с коронавирусом.