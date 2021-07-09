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Попова рассказала о российских мутациях коронавируса

На эпидпроцесс они не влияют. В стране за сутки выявили максимальное с января число новых заразившихся инфекцией пациентов.

9 июля, 11:19

Фото © Pixabay

В России в больших агломерациях есть локальные мутации коронавирусной инфекции. Они никак не влияют на эпидемиологический процесс. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Напомним, в июне ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм CoViD-19.

"По поводу того, есть ли у нас "российские" штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственные большому количеству выделенных штаммов определённые изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого", — заявила Попова, указав, что мутации не влекут за собой изменения в тяжести, течении и скорости передачи инфекции.

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

Глава Роспотребнадзора отметила, что речь идёт просто об интенсивной передаче вируса в крупных городах. Специалисты отслеживают её, оценивают, анализируют, это позволяет давать прогнозы по ситуации с коронавирусом.

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.

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Попова рассказала, из каких стран россияне привозят дельта-штамм

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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