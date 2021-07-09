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Попова заявила, что человек после прививки от ковида не заразен

А ранее глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса всё население РФ, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией.

9 июля, 11:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Привившийся от ковида человек не является заразным и не распространяет вирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

"Привитый человек вирус не распространяет, если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" .

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А ранее Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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