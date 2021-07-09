Попова заявила, что человек после прививки от ковида не заразен

Привившийся от ковида человек не является заразным и не распространяет вирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

"Привитый человек вирус не распространяет, если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" .