Попова заявила, что человек после прививки от ковида не заразен
А ранее глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса всё население РФ, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией.
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Привившийся от ковида человек не является заразным и не распространяет вирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.
"Привитый человек вирус не распространяет, если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" .
А ранее Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.
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