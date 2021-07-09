Германия и США совместно разработали вакцину от дельта-штамма коронавируса

Германская компания BioNTech ("Бионтек") совместно с американскими коллегами из Pfizer ("Пфайзер") создала специальный препарат от дельта-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило издание "Шпигель" со ссылкой на заявление компаний.

Учёные рассчитывают приступить к клиническим исследованиям в августе при условии получения одобрения регулирующих органов. А пока же их данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител от индийского штамма. Введение третьей дозы препарата, как рассчитывают разработчики, "приведёт к повышению этих титров антител, подобно тому как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом".

Напомним, глава Роспотребнадзора уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.