НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Волосы затянуло в слив: Восьмилетняя девочка едва не утонула в бассейне отеля в Калининграде

Следственные органы проверяют действия как персонала заведения, так и родителей, оставивших ребёнка без присмотра.

9 июля, 13:36

Фото © СУ СК России по Калининградской области

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в спа-центре одного из отелей Калининграда, где едва не погибла юная постоялица. 8-летнюю девочку чудом удалось спасти после того, как её волосы затянуло в слив бассейна.

"Во время нахождения ребёнка в бассейне волосы девочки затянуло в сливное отверстие. Предотвратить трагедию помогли другие посетители, которые смогли достать ребёнка из воды. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

Органы намерены дать оценку как действиям ответственного персонала заведения, так и родителям, оставившим девочку без присмотра.

11-летний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра

11-летний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра

Напомним, что другая похожая история закончилась более трагично. 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Несмотря на усилия врачей, петербурженка умерла.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Родители услышали жуткий грохот во время бури и увидели на экране, как их малыша засыпает обломками

сегодня в 12:36

Пользователи Reddit нашли самый глубокий бассейн в мире

17 июля 2018, 09:25

На месте авиакатастрофы на Камчатке найдены двигатель и винты Ан-26

сегодня в 14:06

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

сегодня в 14:09

"Бить надо по лошади": Онищенко высказался о завозе дельта-штамма в Россию

сегодня в 14:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1