Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в спа-центре одного из отелей Калининграда, где едва не погибла юная постоялица. 8-летнюю девочку чудом удалось спасти после того, как её волосы затянуло в слив бассейна.

"Во время нахождения ребёнка в бассейне волосы девочки затянуло в сливное отверстие. Предотвратить трагедию помогли другие посетители, которые смогли достать ребёнка из воды. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.