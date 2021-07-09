Волосы затянуло в слив: Восьмилетняя девочка едва не утонула в бассейне отеля в Калининграде
Следственные органы проверяют действия как персонала заведения, так и родителей, оставивших ребёнка без присмотра.
Фото © СУ СК России по Калининградской области
Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в спа-центре одного из отелей Калининграда, где едва не погибла юная постоялица. 8-летнюю девочку чудом удалось спасти после того, как её волосы затянуло в слив бассейна.
"Во время нахождения ребёнка в бассейне волосы девочки затянуло в сливное отверстие. Предотвратить трагедию помогли другие посетители, которые смогли достать ребёнка из воды. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.
Органы намерены дать оценку как действиям ответственного персонала заведения, так и родителям, оставившим девочку без присмотра.
Напомним, что другая похожая история закончилась более трагично. 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Несмотря на усилия врачей, петербурженка умерла.
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