Минторг США внёс в чёрный список трёх россиян и три компании из РФ

Министерство торговли США обновило свой чёрный список, добавив в перечень свыше 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. Решение размещено в электронной базе Федерального реестра — сборника документов американского правительства.

Отметим, что в списке фигурируют три российские компании и лица, связанные с ними. Это "Тесон" (OOO Teson), группа компаний "Радиант" (Radiant Group of Companies) и "Трейд-Компонент" (ООО Trade-Component). Как утверждают в Вашингтоне, в чёрный список попадают фирмы, пытавшиеся "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики Штатов".

"В частности, "Тесон", группа компаний "Радиант" и "Трейд-Компонент" участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ", — полагают в США.

В чёрном списке значатся россияне Андрей Леонидович Кузнецов, Маргарита Васильевна Кузнецова и Дмитрий Александрович Кравченко.