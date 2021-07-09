Эксперт объяснил, почему США могли "приложить руку" к ликвидации президента Гаити

Спецслужбы США могли "приложить руку" к ликвидации президента Гаити Жовенеля Моиза, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев. По его мнению, Моиз был "неудобным" для Вашингтона лидером, поэтому было решено разрешить ситуацию таким образом.

"Априори могу сказать, где бы что-то ни происходило, там зачастую есть рука американцев, потому что США вне зависимости, кто у власти, хотят держать руку на пульсе. В любой точке мира. Они везде поддерживают тлеющие огоньки, чтобы разгорелся пожар", — сказал Гусев в беседе с Лайфом.