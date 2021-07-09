Эксперт объяснил, почему США могли "приложить руку" к ликвидации президента Гаити
Александр Гусев считает, что Вашингтон "поддерживает тлеющие огоньки, чтобы разгорелся пожар".
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Спецслужбы США могли "приложить руку" к ликвидации президента Гаити Жовенеля Моиза, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев. По его мнению, Моиз был "неудобным" для Вашингтона лидером, поэтому было решено разрешить ситуацию таким образом.
"Априори могу сказать, где бы что-то ни происходило, там зачастую есть рука американцев, потому что США вне зависимости, кто у власти, хотят держать руку на пульсе. В любой точке мира. Они везде поддерживают тлеющие огоньки, чтобы разгорелся пожар", — сказал Гусев в беседе с Лайфом.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая жена сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства, согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. Тогда президент серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.
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