Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал жительнице Кузбасса после жалобы Путину

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал, что местный Комитет образования невежливо общался с жительницей города Еленой Калининой, сообщает РИА "Новости". Женщина обратилась на прямую линию президента РФ по поводу ремонта крыши 235-й коррекционной школы-детсада. На следующий день после обращения заявительница была вынуждена перезвонить с просьбой снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Об этом сообщили Владимиру Путину.

"Елена Владимировна Калинина — это известный человек. Мы с ней в общении. Она обратилась ещё и в 2019-м, и в 2020-м году к нам, и была переписка с Комитетом образования, который, конечно, иногда себя ведёт не очень вежливо", — сказал Кузнецов в "Инстаграме".

В своей речи он отметил, что представители Комитета образования сначала ограничивались отписками, затем перешли на грубость. А позже дошло до угроз увольнением заведующей детсада с требованиями отозвать обращение.

Кузнецов отметил, что его долг — извиниться за невежливость чиновников и сделать выводы, в том числе организационные, по допустившим непростительные ошибки людям.