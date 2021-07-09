Вора в законе Махо Тбилисского приговорили к девяти годам колонии
По версии следствия, соратник Деда Хасана занимает высшее положение в криминальном сообществе.
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Московский городской суд приговорил к девяти годам исполнительной колонии строгого режима криминального авторитета Малхаза Дарчиева по статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Установлено, что 39-летний осуждённый, известный как Махо Тбилисский, с сентября 2011 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе.
"Пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, Дарчиев обязывает всех представителей преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что вора в законе Осетрину-младшего приговорили к 10 годам за решёткой. Первую половину срока Сергей Асатрян проведёт в тюрьме, а оставшуюся — в исправительной колонии строгого режима.
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