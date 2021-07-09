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Вора в законе Махо Тбилисского приговорили к девяти годам колонии

По версии следствия, соратник Деда Хасана занимает высшее положение в криминальном сообществе.

9 июля, 12:28
<p>Фото © <a href="https://www.primecrime.ru/photo/2291/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">primecrime.ru</a></p>

Фото © primecrime.ru

Московский городской суд приговорил к девяти годам исполнительной колонии строгого режима криминального авторитета Малхаза Дарчиева по статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что 39-летний осуждённый, известный как Махо Тбилисский, с сентября 2011 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе.

"Пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, Дарчиев обязывает всех представителей преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей", — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что вора в законе Осетрину-младшего приговорили к 10 годам за решёткой. Первую половину срока Сергей Асатрян проведёт в тюрьме, а оставшуюся — в исправительной колонии строгого режима.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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