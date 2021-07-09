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"Можно, но осторожно": Глава саратовского Минздрава опроверг слова коллеги о запрете на секс после прививки

Ранее замминистра Денис Грайфер заявил, что это энергозатратное действие, которое не рекомендуется вакцинированным.

9 июля, 12:21

Фото © Shutterstock

Секс после вакцинации от коронавируса не несёт опасности, но главное — не переусердствовать, заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Так он ответил на призыв своего коллеги Дениса Грайфера временно забыть об интимной близости после прививки.

"Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого сильного отца двух детей, который воспринимает всё усиленно, что когда чего-то много или избыток, то это всегда вредно в любое время", — сказал Костин в видеоролике, опубликованном в аккаунте регионального Министерства здравоохранения в Instagram.

"Прививка только лучше усвоится": Иммунолог опроверг вред секса после вакцинации

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В этом случае, по словам министра, нужно иметь разум и не переусердствовать, как и во всём. А видео он закончил словами: "Можно, но осторожно".

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Мясников посмеялся над советами забыть о сексе при вакцинации

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил о вреде секса после вакцинации. По его словам, секс — это энергозатратное действие, которое не рекомендуется вакцинированным. Его слова уже опровергли некоторые врачи.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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