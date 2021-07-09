Секс после вакцинации от коронавируса не несёт опасности, но главное — не переусердствовать, заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Так он ответил на призыв своего коллеги Дениса Грайфера временно забыть об интимной близости после прививки.

"Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого сильного отца двух детей, который воспринимает всё усиленно, что когда чего-то много или избыток, то это всегда вредно в любое время", — сказал Костин в видеоролике, опубликованном в аккаунте регионального Министерства здравоохранения в Instagram.

В этом случае, по словам министра, нужно иметь разум и не переусердствовать, как и во всём. А видео он закончил словами: "Можно, но осторожно".