Стример Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение модели в прямом эфире

Мировой судья в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Его признали виновным в избиении девушки во время прямой трансляции в Сети.

"С учётом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", — пояснили в суде.

Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред.