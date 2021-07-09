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Стример Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение модели в прямом эфире

Кроме того, блогера обязали возместить потерпевшей моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

9 июля, 11:57

Стример Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение модели в прямом эфире. Видео предоставлено Лайфу судом

Мировой судья в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Его признали виновным в избиении девушки во время прямой трансляции в Сети.

"С учётом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", — пояснили в суде.

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Кроме того, стримера обязали возместить избитой моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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