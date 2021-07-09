Лавров раскрыл, в каком случае РФ примет меры из-за обострения в Афганистане

Россия не намерена принимать какие-либо меры на фоне обострения ситуации в Афганистане, пока события не оказывают влияния на союзников Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном… Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее", — указал дипломат в ходе пресс-конференции.

Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в беседе с ТАСС отметил, что преждевременно говорить о возможности талибов взять под контроль весь Афганистан.

"Мы получаем информацию о росте их влияния, о захвате тех или иных уездов, но пока однозначно говорить о том, что [у талибов есть шанс взять под контроль Афганистан], я думаю, преждевременно", — пояснил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что движение "Талибан"* контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. По её словам, Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.