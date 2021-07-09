Mellstroy решил устраивать пьяные стримы со сборкой "Лего"

Стример Mellstroy рассказывает о планах на будущее. Видео © LIFE

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) раскрыл планы на будущее после приговора за избиение модели в прямом эфире и рассказал, удовлетворён ли решением судьи.

"Меня на самом деле всегда забавляли люди, которые писали в комментариях, что "ой, зачем тебе математика, как математика может пригодиться в жизни?". Видите, кто-то не знает, что больше — 72,5 тысячи или три миллиона. <...> В любом случае это не конец, сейчас ещё будут плакать, апелляции писать. В целом не то чтобы прям доволен", — указал стример.

Бурим признался, что намерен продолжать блогерскую деятельность, в частности вести прямые трансляции.

"Может, я буду покупать лего и собирать на стриме пьяный. Ну такой, безобидный контент", — добавил Mellstroy.