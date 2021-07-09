Mellstroy решил устраивать пьяные стримы со сборкой "Лего"
Планами на будущее приговорённый к шести месяцам исправительных работ блогер поделился с журналистами. Парень "не то чтобы прям доволен" вердиктом.
Фото © LIFE
Стример Mellstroy рассказывает о планах на будущее. Видео © LIFE
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) раскрыл планы на будущее после приговора за избиение модели в прямом эфире и рассказал, удовлетворён ли решением судьи.
"Меня на самом деле всегда забавляли люди, которые писали в комментариях, что "ой, зачем тебе математика, как математика может пригодиться в жизни?". Видите, кто-то не знает, что больше — 72,5 тысячи или три миллиона. <...> В любом случае это не конец, сейчас ещё будут плакать, апелляции писать. В целом не то чтобы прям доволен", — указал стример.
Бурим признался, что намерен продолжать блогерскую деятельность, в частности вести прямые трансляции.
"Может, я буду покупать лего и собирать на стриме пьяный. Ну такой, безобидный контент", — добавил Mellstroy.
Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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