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Бесплатно, без операций: Норвежки заявили об увеличении груди после вакцинации

Врачи уже отреагировали на сообщения некоторых пациенток и объяснили, что это временная реакция.

9 июля, 13:32

Фото © Pixabay

Некоторые жительницы Норвегии заявили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer — у многих увеличилась грудь. Об этом сообщает NRK. Первой заметила изменения 17-летняя тиктокерша Эмма. Но оказалось, что она не одна, и многие девушки в комментариях под её видео рассказали о такой же побочке.

"Для меня это был своего рода кризис. Мне пришлось приобрести бюстгальтер на размер больше", — рассказала в своём видео Эмма.

Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено

Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено

На ролик обратили внимание и медики: врач Генрих Бакманн объяснил, что после прививки увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь кажется больше. Сейнар Мадсен, представитель норвежского агентства лекарственных средств, отметил, что это явление носит временный характер.

"Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвигается вперёд, и кажется, будто она стала больше", — пояснил медик.

Представители Pfizer в Норвегии отметили, что не знают о таких побочных эффектах, но не исключают вероятность подобных случаев.

У некоторых людей вакцинация проходит с побочными эффектами, однако, как правило, это не увеличение груди, а температура, озноб и реакции со стороны ЖКТ. Чтобы минимизировать эти побочки, диетолог советует до и после прививки воздержаться от употребления фастфуда, жирных и тяжёлых продуктов, а также полуфабрикатов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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