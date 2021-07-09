Некоторые жительницы Норвегии заявили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer — у многих увеличилась грудь. Об этом сообщает NRK. Первой заметила изменения 17-летняя тиктокерша Эмма. Но оказалось, что она не одна, и многие девушки в комментариях под её видео рассказали о такой же побочке.

"Для меня это был своего рода кризис. Мне пришлось приобрести бюстгальтер на размер больше", — рассказала в своём видео Эмма.

На ролик обратили внимание и медики: врач Генрих Бакманн объяснил, что после прививки увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь кажется больше. Сейнар Мадсен, представитель норвежского агентства лекарственных средств, отметил, что это явление носит временный характер.

"Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвигается вперёд, и кажется, будто она стала больше", — пояснил медик.

Представители Pfizer в Норвегии отметили, что не знают о таких побочных эффектах, но не исключают вероятность подобных случаев.