Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

На территории загородного дома у пенсионерки из Подмосковья сотрудники наркоконтроля нашли 452 куста конопли. Как выяснилось, таким хитрым способом женщина решила дополнительно подзаработать.

По данным Лайфа, о подозрительных грядках 63-летней Татьяны Д. в деревне Огуднево правоохранителям сообщали ещё в прошлом году. Однако, когда к бабушке нагрянули полицейские, веселящий "урожай" уже был собран, а в земле остались только хвостики и корневища.













В нынешнем году правоохранители решили заглянуть в гости к пенсионерке немного раньше — до сбора урожая. В ходе наблюдения за территорией дома они заметили, как женщина поливает кусты, и предъявили ей постановление. Она же сообщила, что немножко приторговывает каннабисом.

В итоге было изъято свыше 85 килограммов марихуаны (в невысушенном виде). В отношении пенсионерки возбудили дело по статье "Культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства".