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Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

В ходе наблюдения за территорией дома правоохранители заметили, как женщина поливает веселящий урожай, и предъявили ей постановление. В отношении наркодилера-садовода возбудили уголовное дело.

9 июля, 13:51

Фото © LIFE

На территории загородного дома у пенсионерки из Подмосковья сотрудники наркоконтроля нашли 452 куста конопли. Как выяснилось, таким хитрым способом женщина решила дополнительно подзаработать.

По данным Лайфа, о подозрительных грядках 63-летней Татьяны Д. в деревне Огуднево правоохранителям сообщали ещё в прошлом году. Однако, когда к бабушке нагрянули полицейские, веселящий "урожай" уже был собран, а в земле остались только хвостики и корневища.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В нынешнем году правоохранители решили заглянуть в гости к пенсионерке немного раньше — до сбора урожая. В ходе наблюдения за территорией дома они заметили, как женщина поливает кусты, и предъявили ей постановление. Она же сообщила, что немножко приторговывает каннабисом.

В итоге было изъято свыше 85 килограммов марихуаны (в невысушенном виде). В отношении пенсионерки возбудили дело по статье "Культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства".

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья разбил плантацию марихуаны у себя в подвале. А когда попался, оказался ещё и владельцем незарегистрированного оружия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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