Врач объяснил, почему стоит отказаться от маски на отдыхе в жарких странах

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что во время отдыха в жарких странах вместо защитных масок лучше использовать респираторы, но при этом и от других санитарных мер отказываться не стоит.

"Коронавирус очень чувствителен к воздействию ультрафиолета, поэтому переживать о том, что вы подхватите инфекцию, прикоснувшись к песку или вдохнув песок, на который попали вирусные частицы, реально не стоит", — цитирует Шункова телеканал "360".

По его словам, пренебрегать мерами защиты от коронавируса тоже не стоит: нужно мыть руки, держать дистанцию, носить маски. При этом в случае последнего средства не нужно "доходить до идиотизма и носить маски 24 часа в сутки".