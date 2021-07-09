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Врач объяснил, почему стоит отказаться от маски на отдыхе в жарких странах

Эдуард Шунков также подчеркнул, что ковид не передаётся через песок, на который попали вирусные частицы.

9 июля, 13:48

Фото © Pixabay

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что во время отдыха в жарких странах вместо защитных масок лучше использовать респираторы, но при этом и от других санитарных мер отказываться не стоит.

"Коронавирус очень чувствителен к воздействию ультрафиолета, поэтому переживать о том, что вы подхватите инфекцию, прикоснувшись к песку или вдохнув песок, на который попали вирусные частицы, реально не стоит", — цитирует Шункова телеканал "360".

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По его словам, пренебрегать мерами защиты от коронавируса тоже не стоит: нужно мыть руки, держать дистанцию, носить маски. При этом в случае последнего средства не нужно "доходить до идиотизма и носить маски 24 часа в сутки".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова называла страны, из которых чаще всего россияне возвращаются заражёнными дельта-штаммом. Она отметила Мальдивы, европейские страны и Соединённые Штаты.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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