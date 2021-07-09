Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной

Ситуация с ковидом остаётся смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение. Об этом предупредил столичный мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что в самом начале опасный вирус зачастую маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.