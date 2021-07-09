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Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной

По словам мэра, зачастую опасный вирус в начале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

9 июля, 14:40

Фото © Агентство "Москва"/ Владимир Новиков

Ситуация с ковидом остаётся смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение. Об этом предупредил столичный мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что в самом начале опасный вирус зачастую маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

"Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной", — заявил Собянин в пятницу в интервью "России 1".

Градоначальник призвал москвичей и гостей столицы поберечь себя, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и максимально пройти вакцинацию.

Попова заявила, что человек после прививки от ковида не заразен

Попова заявила, что человек после прививки от ковида не заразен

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса. По её словам, это позволит России стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. В Кремле поддержали данную инициативу, но сочли её труднодостижимой.

А ранее Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Этот призыв поддержали в Кремле, но сочли его труднодостижимым.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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