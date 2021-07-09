Мошенники развели родителей братьев Меладзе на 300 тысяч рублей

Родители братьев Валерия и Константина Меладзе попались на удочку телефонных мошенников и лишились 300 тысяч рублей. Как сообщает Пятый канал, аферистам пенсионеры передали кругленькую сумму, завернув наличные в полотенце и постельное бельё.

По данным пресс-службы МВД России, мошенница позвонила 87-летнему Шоте Меладзе, представилась его племянницей Натальей и заявила, что попала в ДТП. Затем аферистка передала трубку якобы старшему следователю центрального управления МВД. Голос на том конце провода сообщил пенсионеру, что пострадавшие в аварии требуют от его "родственницы" миллионную компенсацию.

Растерянный отец братьев Меладзе пояснил мошенникам, что у них с супругой есть только 300 тысяч рублей. Злоумышленники согласились забрать эти деньги и отправили к старикам "сотрудника полиции". Спустя некоторое время Шота Меладзе связался с дочерью. Тогда и выяснилось, что с племянницей Натальей всё в порядке, никакой аварии не было. Пенсионеры обратились в правоохранительные органы.