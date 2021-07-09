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Мошенники развели родителей братьев Меладзе на 300 тысяч рублей

Одна из аферисток представилась племянницей стариков и заявила, что попала в беду. После злоумышленница передала трубку "следователю".

9 июля, 14:37
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BzFkfeGHW5m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/meladzevalerian</a></p>

Фото © Instagram/meladzevalerian

Родители братьев Валерия и Константина Меладзе попались на удочку телефонных мошенников и лишились 300 тысяч рублей. Как сообщает Пятый канал, аферистам пенсионеры передали кругленькую сумму, завернув наличные в полотенце и постельное бельё.

По данным пресс-службы МВД России, мошенница позвонила 87-летнему Шоте Меладзе, представилась его племянницей Натальей и заявила, что попала в ДТП. Затем аферистка передала трубку якобы старшему следователю центрального управления МВД. Голос на том конце провода сообщил пенсионеру, что пострадавшие в аварии требуют от его "родственницы" миллионную компенсацию.

Фото © Instagram/meladzevalerian

Фото © Instagram/meladzevalerian

Растерянный отец братьев Меладзе пояснил мошенникам, что у них с супругой есть только 300 тысяч рублей. Злоумышленники согласились забрать эти деньги и отправили к старикам "сотрудника полиции". Спустя некоторое время Шота Меладзе связался с дочерью. Тогда и выяснилось, что с племянницей Натальей всё в порядке, никакой аварии не было. Пенсионеры обратились в правоохранительные органы.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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