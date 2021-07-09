Зеленский уволил Мендель и назначил нового пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с поста пресс-секретаря и назначил телеведущего Сергея Никифорова на эту должность. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы Незалежной.

"Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря президента Украины <...> Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарём президента Украины", — указано в документах.

Новому пресс-секретарю Зеленского 35 лет, он окончил факультет журналистики Киевского национального университета. До назначения на должность Никифоров вёл новости на телеканале "Украина 24", также долгое время работал на телеканале Euronews. Стоит отметить, что он является земляком Зеленского, так как родился в Кривом Роге.

Сергей Никифоров. Фото © Instagram / sergii.nykyforov

К слову, слухи о скором увольнении его предшественницы Юлии Мендель появились ещё в апреле. Украинские СМИ писали, что её работой был недоволен глава офиса президента Андрей Ермак. Напомним, что 34-летняя Мендель занимала должность пресс-секретаря президента с июня 2019 года, до назначения она была главой киевского офиса The New York Times.