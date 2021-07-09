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На месте авиакатастрофы на Камчатке найдены двигатель и винты Ан-26

Поисковая операция продолжается, ранее сегодня специалисты обнаружили бортовой самописец воздушного судна.

9 июля, 14:06

Фото © LIFE

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены двигатель и винты рухнувшего самолёта. Кадры с места поисковой операции оказались в распоряжении Лайфа. Кроме того, ранее сегодня был найден бортовой самописец, губернатор региона Владимир Солодов опубликовал фото чёрного ящика.

  • Двигатель самолёта. Фото © LIFE
    Двигатель самолёта. Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Двигатель самолёта. Фото © LIFE

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Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет.

Поисковая операция на месте катастрофы продолжается. По последним данным, найдены фрагменты тел 25 погибших. При этом точное количество тел, которым принадлежат фрагменты, пока не установлено, без ДНК-экспертизы возможно опознать только четырёх жертв трагедии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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