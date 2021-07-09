На месте авиакатастрофы на Камчатке найдены двигатель и винты Ан-26

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены двигатель и винты рухнувшего самолёта. Кадры с места поисковой операции оказались в распоряжении Лайфа. Кроме того, ранее сегодня был найден бортовой самописец, губернатор региона Владимир Солодов опубликовал фото чёрного ящика.