Природные пожары в Челябинской области повредили более 60 строений

В результате лесных пожаров в селе Джабык Челябинской области повреждения получило свыше 60 строений, включая 40 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

"Действительно, свыше 60 зданий, в том числе 40 жилых домов, повреждены огнём в посёлке Джабык Челябинской области", — уточнили в ведомстве.

Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.