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Природные пожары в Челябинской области повредили более 60 строений

Мощные возгорания бушуют в регионе со вчерашнего вечера. К ликвидации огня привлечены самолёт Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8, эвакуация местных жителей продолжается.

9 июля, 13:54
<p>Фото © <a href="https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4508310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ по Челябинской области</a></p>

Фото © МЧС РФ по Челябинской области

В результате лесных пожаров в селе Джабык Челябинской области повреждения получило свыше 60 строений, включая 40 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

"Действительно, свыше 60 зданий, в том числе 40 жилых домов, повреждены огнём в посёлке Джабык Челябинской области", — уточнили в ведомстве.

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Мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. По данным МЧС, для ликвидации возгораний привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.

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"Настоящий апокалипсис": Житель челябинского села рассказал, как вместе с котом спасался от страшного пожара

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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